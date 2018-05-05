طرابلس | داعش يجدد مسؤوليته عن هجوم المفوضية ويؤكد بأنه تم تنفيذاً لتعليمات “أبوالحسن المهاجر”

ليبيا – جدد تنظيم داعش الارهابي اعلانه مسؤوليته عن هجوم مفوضية الانتخابات الدامي الذي وقع يوم الاربعاء الماضي فى طرابلس خلف 13 قتيلاً غالبيتهم من موظفي ومسؤولي المفوضية ، كما اعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف دورية للجيش منتصف الشهر الماضي على طريق مرادة – العقيلة واصفاً إياه بالجيش الليبي المرتد .

اعلان داعش الذي رصدته صحيفة المرصد الليبية وهو الثاني خلال اسبوع جاء عبر العدد الاسبوعي رقم 130 من صحيفة النبأ التي تصدر عن اللجنة الاعلامية المركزية التابعة للتنظيم منذ نهاية 2015 رغم الضربات الموجعة التي تلقاها فى سوريا والعراق ليؤكد بأن الهجوم جاء تلبية لدعوة المتحدث باسمه الارهابي المدعو ابوحسن المهاجر .

وأبو الحسن المهاجر أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لاتكاد تعرف معلومات وافية عن نشأته ومساره العسكري وقد عينه تنظيم داعش متحدثا باسمه خلفا لأبو محمد العدناني الذي قتل في غارة أميركية في اغسطس 2016 ويعتقد بأنه التونسي المدعو طارق بت الطاهر الحرزي وهو المسؤول عن الاصدارات والبيانات الاعلامية الخاصة بالتنظيم سواء عبو وكالة اعماق او وكالة الانباء الاسلامية المعروفة باسم ( حق ) .

ويأتي هذا الاعلان ليقطع بعض الالسنة التي شككت محلياً فى مدى مسؤولية تنظيم داعش عن العملية الارهابية ضد مفوضية الانتخابات ومحاولة تسييسها وتوظيفها او الصاقها بهذا الطرف او ذاك .

وأكد التنظيم الارهابي من خلال صحيفته الاسبوعية ان الهجوم على المفوضية يأتي امتداداً لحملته على الانتخابات والمؤمنين بها ونشرت صحيفته مقالاً بالخصوص عنونته بعنوان ( دين الدولة الاسلامية ودين الديموقراطية ) .

ونشرت الصحيفة الارهابية التي تصدر على شكل نسخة الكترونية بامتداد PDF رسم انفوجرافيك لثمانية عمليات شنها التنظيم مؤخراً واستهدفت مراكز انتخابية وداعمين ومرشحين للانتخابات البرلمانية فى العراق وكذلك فى منطقة خاراسان .

وقالت الصحيفة الارهابية : “لم يخف الموحدون في العراق يوما موقفهم من دين الديموقراطية واتباعه المشركين فأعلنوا منذ الايام الاولى لجهادهم ان الديموقراطية كفر وان اربابها من المشرعين من دون الله والحاكمين بغير ما انزل الله طواغيت وان من ينتخبهم او يرضى باحكامهم وشرائعهم هم عباد لهم مشركون ولم يمنعهم من اظهار الحق الذي يدينون به ان كان كثير من التنظيمات والاحزاب المنتسبة الى الاسلام زورا وبهتانا يؤمن بدين الديموقراطية بل صرحوا بتكفيرهم وقاتلوا من يليهم منهم قتال الكفار المشركين كما قاتلوا أولياءهم من العلمانيين والروافض والنصارى المحاربين “.

وأضافت : ” ما تزال الدولة الاسلامية منذ ايامها الاول تصرح بلا خفاء ولا تورية بكفرها بالديموقراطية وبراءتها من اوليائها ومعاداتها لهم معاداة الموحدين للمشركين فلا تترك مجالا لزاعم ان يكذب عليها في هذا الباب فينسب الى أمرائها اعذارهم من وقع في الشرك الاكبر ونقض اصل الدين بما لا يعذر فيه عاقل مختار من أعذار المجادلين عن المشركين ” .

واعتبر التنظيم ان لانتخابات هي عملية استنابة وتفويض من المنتخبين لمن ينوب عنهم في التشريع من دون الله والحكم بغير ما انزل الله فيكونون بذلك نوابا عنهم في هذه الافعال المكفرة وان الذين وقعوا في هذا الفعل مشركون بالله لأنهم أجازو أن يعطوا لغيره صفات لا تجوز لغيره وهي التشريع والحكم ! .

واعتبرت التنظيم ان الاعلان الذي صدر على لسان المتحدث باسمه ابي الحسن المهاجر بخصوص تحريم الانتخابات كفاية لمن اراد الهداية من المشركين فيتوب الى الله من شركه ويبرأ الى الله من المشركين ويبتعد عن معابدهم ومجالس شركهم ، وذلك على حد زعمه .

ودعا التنظيم الارهابي عناصره الى جهاد من وصفهم بأئمة الكفر الداعين الى هذا الشرك – اي الانتخابات – وحرض الناس عليه وزينه لهم ليفسد دينهم ودنياهم كما دعاهم لقتالهم واستهداف مراكز الانتخاب والافساد على الديموقراطيين دينهم وسعيهم الى الافساد في الارض ، وذلك وفق نص ماجاء فى صحيفة النبأ الارهابية .

يشار الى ان تنظيم داعش كان قد اقتحم يوم الاربعاء الماضي بالتزامن مع هجوم طرابلس منزل القاضي العراقي رحيم المرزوق الفراجي شمال بغداد وقتل جميع أفراد عائلته المكونة من 7 أفراد، ومن ثم أطلقت عناصره النار بشكل عشوائي على أهالي المنطقة ما تسبب بقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بعد اشتباكات استمرت لأكثر من ساعة.

المرصد – خاص

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