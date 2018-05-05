السبتي: الطيران في ليبيا لا يزال مهدد من قبل المليشيات

أكد مدير منطقة مصراتة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، الكابتن محمد السبتي، استكمال أعمال صيانة الطائرة الرابعة إيرباص A330 التابعة للخطوط الجوية، بعد تعطلها نحو 3 أشهر.

وأوضح السبتي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الطائرة حطت بمطار معيتيقة الدولي، مشيرا إلى أن الطائرة ذات تسجيل رقم 5AONR ، وتسع لـ 240 راكب، لافتا إلى أن جل أعمال الصيانة تمت داخل ارض الوطن.

وقال السبتي، أن الطيران في ليبيا لا يزال مهدد بالتدمير من قبل المليشيات المسلحة، متقدما في الوقت ذاته بالشكر لكل العناصر الوطنية الذين ساهموا في إرجاع النبض لهذه الطائرة لتقدم خدماتها للمواطنين من جديد.

يشار إلى أن ستة طائرات كانت قد أصيبت في اشتباكات يناير الماضي عند هجوم المليشيات المسلحة على مطار معتيقية، وبهذا تكون الخطوط الأفريقية قد أعادت جل طائرتها إلى العمل من جديد فيما تبقى واحدة خارج الوطن لم تستكمل الصيانة بعد، وأخرى بها ضرر كبير لا يمكن صيانتها.

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