صوان: العملية العسكرية ضد درنة قرار متعمد بقتل المدنيين

اعتبر رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، أن مجرد التفكير في خوض عمليات عسكرية ضد مدينة درنة هو قرار متعمد بقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وحذر صوان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة الماضية، من تداعيات الدخول إلى درنة، موضحا أن هناك صعوبة وخصوصية للمدينة؛ نظرا لوجود كثافة سكنية فيها.

وأكد صوان أن المواجهة في هذه العملية ستكون مع المدنيين، لا مع المسلحين، منوًها أن حربا كهذه ستُسجل، كجريمة دوليا ضد الإنسانية.

وفي سياق آخر استنكر رئيس حزب العدالة والبناء الحديث عن تورط قيادات في طرابلس في تسهيل انتقال وتسليح عناصر إرهابية تعمل ضد الدولة المصرية، معتبرا أن هذا جزء من حملة للتشكيك في استقرار الوضع الأمني بالعاصمة، وإيجاد ذريعة للتدخل في الشأن الليبي.

كما انتقد صوان بشدة الاتهامات التي لاحقت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وهو عضو بالحزب، بأنه يسعى لتحقيق أهداف الإخوان على حساب الوطن.

وأضاف صوان قائلا :” المشري لا يمثل أي جهة إلا حزبنا، وهو كما قلنا حزب سياسي صرف مستقل تماما عن أي جماعة سياسية أو دينية، لكنه (المشري) الآن أصبح يمثل مؤسسة سيادية، وهو ملتزم بلوائحها في اتخاذ القرارات والمواقف”.

يشار إلى أن قوات حفتر قد هددت باقتحام مدينة درنة؛ بحجة محاربة الإرهاب بعد حصارها من عدة اتجاهات خلال الثلاثة السنوات الماضية.

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