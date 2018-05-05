العامة للكهرباء تعلن إخلاء مسؤوليتها عن أي تذبذب في أداء الشبكة جنوب ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إخلاء مسؤوليتها عن حدوث أي تذبذب في أداء الشبكة في المنطقة الجنوبية، محملة المسؤولية إلى الجهات الأمنية وعمداء البلديات في المنطقة الجنوبية لعدم الاستجابة لنداءات الشركة المتكررة باسترجاع المواد التي تم السطو عليها وتأمين الطريق.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان أصدرته اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المواطن عبدالحميد أمحمد أبو القاسم أبو خريص القاطن بمنطقة الشويرف لا يزال يتحفظ على كميات كبيرة من مواد كهربائية، سطا عليها في وقت سابق بقوة السلاح.

وأوضحت الشركة أن أبو خريص سطا على ثلاث سيارات محملة بمواد كهربائية، خاصة بالمنطقة الجنوبية لمعالجة ضعف الجهد والاختناقات العاجلة.

وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى، إذ قام في السنة الماضية بالاستيلاء بقوة السلاح على كميات كبيرة من المواد الكهربائية تخص المنطقة الجنوبية.

وقامت مجموعة مجهولة الأسبوع الماضي بسرقة محتويات محطة سبها الشمالية 220 كيلو فولت التي كانت تستعد للدخول إلى الخدمة ضمن الشبكة العامة للكهرباء خلال العامين القادمين.

وكان من المنتظر أن تساهم هذه المحطة التي تحتوي على محولين نوع MVA125 في تزويد المنطقة الجنوبية بإمدادات الطاقة الكهربائية لسد جزء كبير من العجز الذي تشهده مدن الجنوب.

يشار إلى أن محطة سبها 400 كيلو فولت كانت تعرضت أيضا لحادثة إعتداء مماثلة، نتج عنها تخريب وسرقة جزء من مكوناتها، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء في الجنوب.

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