البيوضي: يجب التمسك بالمسار الديمقراطي لحل الأزمة

شدد السياسي المستقل، سليمان البيوضي، في مقالة صحفية نشرها على صفحته الشخصية بالفيس بوك، على ضرورة التمسك بتفعيل المسار الديمقراطي للخروج من الأزمة الليبية. واختارت “بوابة أفريقيا الإخبارية” من مقالته قوله : إن جميع الأحداث المتسارعة والتهديدات المبطنة والعلنية المتواجدة على الساحة الليبية خلال الآونة الأخيرة، يجب أن لا تثني الشعب الليبي عن حشد كل الجهود لتفعيل المسار الديمقراطي وفق خطة واضحة المعالم.

وأكد البيوضي، أن تبديد المخاوف يجب أن يكون عن طريق سن القوانين الحامية لاستمرارية مشروع استعادة الوطن ومؤسساته، والعمل ضمن الإطار الدستوري لتعديل فبراير 2014، إضافة إلى المضي في مشروع الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية والبلدية، قائلا “إن عودة ليبيا للمسار الديمقراطي ضمن مرحلة انتقالية رابعة، سيوقف مشروع التمكين الدامي ويهيأ الأرضية للمعركة الوطنية ضد الفساد والفوضى، بعد أن نجح الليبيون بصبر وجلد واحتساب بتضييق الخناق على قوى البغي والإرهاب وكسرها”.

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