داخلية الوفاق تضع خطة أمنية لتأمين طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني،الانتهاء من إعداد خطة أمنية مشتركة بين المكونات العسكرية المختصة والأجهزة الأمنية لتأمين طرابلس وضواحيها.

وجاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عُـقد صباح اليوم السبت بمقر الغرفة الأمنية الرئيسة بطرابلس ضم كلا من وزير الداخلية المفوض ورئيس الأركان العامة وآمر الحرس الرئاسي ورئيس المخابرات العامة ورئيس المباحث الجنائية وآمر المنطقة العسكرية طرابلس وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية.

وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها في فيسبوك،أن الاجتماع تمحور حول الترتيبات الأمنية التي جرى وضعها،وعلى رأسها اعتماد خطة أمنية محكمة موحدة بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية تهدف إلى بسط الأمن وفرضه في ربوع مدينة طرابلس وضواحيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية