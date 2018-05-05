المرج تحتفل بسلامة عودة سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر ونجاة الحاكم العسكري الفريق عبد الرازق الناظوري

المرج 05 مايو 2018 (وال)- احتفلت بلدية المرج اليوم السبت، برجوع سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر إلى أرض الوطن، وسلامة رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري الفريق عبد الرازق الناظورى، من محاولة الاغتيال التي تعرض لها في جنوب بنغازي .

هذا وشارك في الاحتفالية كل من عميد بلدية المرج، والنواب سلطنة المسمارى، ومنعم بوحسن، وأعيان وحكماء المرج، ولفيف من مديري ورؤساء القطاعات العامة والخاصة .

وتخللت الاحتفالية تقديم كلمات خطابية، ومشاركات شعرية، إلى جانب حفل فني بمشاركة عدد من نجوم الفن الشعبي، كما قدمت القطاعات المشاركة في الحفل، الدروع تكريماً وتقديراً لرئيس الأركان العامة الحاكم العسكري الفريق عبد الرازق الناظوري. (وال- المرج ) أ ف / س ع/ ر ت

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