داخلية الوفاق تعفي “طارق شنبور” من مهامه

المتوسط :

أعفى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبد السلام عاشور، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بالوزارة طارق الشنبور من مهامه .

وأوضح شنبور، في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي ” الفيس بوك” أن قرار الإعفاء آتى إثر انتقاده للزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الداخلية في منشور عبر صفحة مكتب الاعلام بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية على موقع فيسبوك، والتي اعتبرها لا ترقى للمستوى المهني المطلوب، مضيفاً أنها بالنسبة لهم كضباط مهنيين مثل حضور الكرنفالات

وأفاد شنبور، أن زيارات مسارح الجرائم والتقاط الصور والاستنكار والتنديد ما هي الا دليل على الفشل الذريع لمكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً ان هذا الاسلوب ماهو الا تضليل للرأي العام، وأن المواطن البريء هو من يدفع ثمن هذا الفشل ، مطالبا المسؤولين الغير قادرين على تأدية واجبهم بالتنحي.

