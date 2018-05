الكهرباء: لن نتحمل مسئولية أي تذبذب في أداء الشبكة في الجنوب

المتوسط:

أكدت الشركة العامة للكهرباء إنها تخلي مسؤوليتها عن حدوث أي تذبذب في أداء الشبكة في المنطقة الجنوبية.

وحملت الشركة العامة للكهرباء المسؤولية إلى الجهات الأمنية وعمداء البلديات في المنطقة الجنوبية لعدم الاستجابة لنداءات الشركة المتكررة باسترجاع المواد التي تم السطو عليها وتأمين الطريق.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، ” إن المواطن عبد الحميد أمحمد أبو القاسم أبو خريص القاطن بمنطقة الشويرف لا يزال يتحفظ على كميات كبيرة من مواد كهربائية، سطا عليها في وقت سابق بقوة السلاح”.

وأضافت الشركة، “أن أبو خريص سطا على ثلاث سيارات محملة بمواد كهربائية، خاصة بالمنطقة الجنوبية لمعالجة ضعف الجهد والاختناقات العاجلة”، موضحة ” أن هذه ليست المرة الأولى، إذ قام في السنة الماضية بالاستيلاء بقوة السلاح على كميات كبيرة من المواد الكهربائية تخص المنطقة الجنوبية”.

