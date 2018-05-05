مالية الوفاق تقترح زيادة 10% على التعرفة الجمركية لجميع السلع باستثناء 185 سلعة

ليبيا – ردت مالية الوفاق على كتاب عضو المجلس الرئاسي أخمد معيتيق ذو الرقم 2784 المؤرخ في 8 إبريل 2018 بشأن طلب تكليف مصلحة الجمارك بدراسة التعريفة الجمركية الحالية وموافاة الرئاسي بمقترح يتضمن زيادة التعريفة الجمركية على السلع والبضائع المستوردة بهدف دعم الميزانية العامة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة.

مالية الوفاق اقترحت في خطاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعضو المجلس أحمد معيتيق تلقت المرصد نسخة منه زيادة فئة الرسوم الجمركية على استيراد جميع السلع إلى نسبة 10% باستثناء 67 سلعة ذات تعريفة جمركية عالية، و118 أخرى معفاة من الضريبة.

واعتبرت الوزارة أنه في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة فأن رفع الرسوم الجمركية بنسب عالية لن يحقق الاهداف التمويلية والحمائية التي تفرض من اجلها الرسوم الجمركية بل سيؤدي الى استفادة الدول العربية المجاورة بسبب الاعفاءات بموجب الاتفاقيات الثنائية والاقليمية ، مبينةً أن زيادة الرسوم الجمركية عن الحد المعقول يؤدي الى ضعف الحافز على الانتاج كما يؤدي الى زيادة التهرب الضريبي ومن ثم يؤدي ذلك الى انخفاض ايرادات الدولة من الرسوم الجمركية اعتماداً على الطاقة الضريبية التي تمثل الحد الذي يستطيع معه الدخل القومي تحمل اقصى حصيلة ضريبية ممكنة.

واضاف البيان :” اي زيادة غير عادية للضرائب او الرسوم الجمركية تؤدي الى نتائج عكسية كما أن من منظور سياسات الاقتصاد الكلي الذي تتكامل فيه السياسات الاقتصادية ( المالية – النقدية – التجارية ) فأن فرض رسوم جمركية على الواردات رغم انه يؤدي الى اثار تضخمية الا انه يصب في اتجاه سياسة سعر الصرف التي تستهدف معالجة العجز في الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات.

وأكدت الوزارة بأنه سيترتب على مقرحها تحقيق وفر في مصروفات النقد الاجنبي وبذلك فان هذه السياسة تهيئ البيئة لتغيير سعر الصرف بحيث لا يكون هذا التغيير حاداً ، معتبرةً أنه ومن هذا المنظور فان التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية يعد على قدر كبير من الاهمية .

وأشار الخطاب إلى أن هذا المقترح يهدف لزيادة الإيرادات اللازمة لتمويل نفقات الميزانية العامة، موضحًا أن الهدف الضمني منه هو تقليص الواردات لتصحيح العجز في الميزان التجاري وخفض الطلب على النقد الأجنبي.

وأفادت وزارة المالية في خطابها بأنه وفقا للتشريعات الجمركية النافذة قامت باتخاذ كافة الخطوات العملية بالخصوص من تشكيل اللجنة المشار اليها ومناقشة المقترح مع عدد من الفنيين والمختصين واحالته مرفقاً بمشروع قرار الي المجلس الرئاسي ، مطالبةً الرئاسي باعتماد هذا المقترح الذي يستجيب لرؤية حكومة الوفاق الوطني في رسم سياسية اقتصادية ناجحة خدمةً للصالح العام .

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