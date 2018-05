عميد بلدية المرج يناقش سير العمل داخل مستشفى المرج التعليمي

المتوسط:

التقى عميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخّ، مع مدير مستشفى المرج التعليمي فيصل العيش، اليوم السبت.

وتطرق الاجتماع إلى بحث الأمور المتعلقة بسير العمل داخل مستشفى المرج التعليمي، ومناقشة بعض المشاكل التي تواجه سير العمل داخل المستشفى.

كما ناقش الاجتماع متابعة سير العمل في تجهيز قسم القسطرة وعناية القلب مدى جاهزيته لاستقبال الحالات الخاصة بقسم القسطرة وعناية القلب، والمنظر افتتاحه قريباً، وعقب الاجتماع زار عميد بلدية المرج قسم القسطرة وعناية القلب، للوقوف على نسبة الإنجاز بهذا القسم.

