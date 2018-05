“الناظوري” يشكل لجنة لمتابعة إجراءات الإعتمادات المصرفية

المتوسط :

شكل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري، لجنة لمتابعة إجراءات الإعتمادات المصرفية .

وأوضح الناظوري، خلال القرار الذي أصدره اليوم السبت، نقلا عن وكالة الأنباء الليبية، أن اللجنة تتألف برئاسة “محمد إبراهيم بن قدارة”، وعضوية كل من عميد فكري فرج علي بلها، ومقدم توفيق حسين الورفلي، ومنعم السعيطي،مشيرا بأن للجنة مكتب داخل مقر الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى لتمارس عملها من داخله .

وبين الناظوري، أن للجنة عدد من المهام تتجسد في متابعة إتمام إجراءات الإعتمادات المصرفية حتى يتسنى وصول المواد المستوردة إلى مخازن الجهة المستوردة لها وبأسعار مناسبة للجميع، وذلك من حيث مواصفاتها، كما أنها موكلة بالتواصل المباشر بجميع الجهات ذات العلاقة، ومعاينة اعتماد المواد الموردة، والتحقق من مطابقتها للإجراءات الاعتماد، كما أنها مخولة بالتعامل مع المخالفين، وفقاً للتشريعات المعمول بها

