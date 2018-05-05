بالصور | إنطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي

ليبيا – افتتح اليوم السبت بفندق تيبستي السياحي المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي بحضور عدد من المسؤولين.

وسيساهم المؤتمر وفقاً للمكتب الإعلامي لبلدية بنغازي في وضع رؤية علمية لإعادة الإعمار بالمدينة وذلك من خلال تلاقي الخبراء والمختصين فى مجالات الإعمار والتنمية المستدامة مع المؤسسات والهيئات والقطاعات بالدولة ورجال الإعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدنى والخبراء والإكاديميين.

وأكدت بلدية بنغازي على أن المؤتمر الدولى سيستمر لمدة 6 أيام بحيث يكون تاريخ 10 من شهر مايو الجاري موعد الإختتام.

المؤتمر افتتح بحضور كل من أعضاء مجلس النواب و الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة التنفيذية والإدارية بالحكومة المؤقتة وعميد البلدية ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ورجال الأعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين.

المرصد – متابعات

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