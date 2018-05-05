وزير التعليم يُناقش تخصيص منح دراسية إضافية في إطار اتفاق ثنائي مع تركيا

عين ليبيا

التقى وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل الخميس بعدد من مسؤولي مؤسسة الأتراك والأقارب في المهجر بحضور سفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل الزنداح ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالوزارة محمد العتوق ومدير مكتب شؤون الوزارة محمود الحتويش ومدير مكتب التعاون الدولي سلطان عبد النبي والملحق الأكاديمي عبداللطيف كشلاف.

وتم الإتفاق خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة على تخصيص منح دراسية إضافية في إطار اتفاق ثنائي يبرم بين البلدين وذلك طبقاً لمقترح وزارة التعليم الليبية المقدم في هذا الشأن، بعد مراجعته و اعتماده من الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وأبدى الوزير استعداد وزارته لاستقبال الطلبة الأتراك في عديد من التخصصات الدينية والإنسانية بالإضافة إلى تمكين الجانب التركي من تدريس اللغة التركية في الجامعات الليبية فضلاً عن استضافة طلبة اتراك لتعلم اللغة العربية في ليبيا.

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