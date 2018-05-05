تواصل أعمال النظافة بالمدخل الشرقي لبلدية بنغازي

بنغازي 05 مايو 2018 (وال)- تواصل إدارة المتابعة وضمان الجودة بديوان بلدية بنغازي، أعمال النظافة المكثفة بمختلف المناطق والأحياء .

هذا وتستهدف هذه الحملة إزالة كافة المخلفات وأكوام الأتربة، وهياكل السيارات المتهالكة، وقيام بأعمال طلاء الأرصفة بالمدخل الشرقي الممتد من منطقة سيدي خليفة مروراً بمناطق بودزيرة والكويفية وحي السلام .

وتأتي هذه الحملة استعداداً لاحتفالات ببلدية بنغازي بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة والحرب على التنظيمات الإرهابية، التي خاضتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها بقيادة سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر . (وال – بنغازي ) ب خ / س ع/ ر ت

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