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تواصل أعمال النظافة بالمدخل الشرقي لبلدية بنغازي

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 05 مايو 2018 (وال)- تواصل إدارة المتابعة وضمان الجودة بديوان بلدية بنغازي، أعمال النظافة المكثفة بمختلف المناطق والأحياء .

هذا وتستهدف هذه الحملة إزالة كافة المخلفات وأكوام الأتربة، وهياكل السيارات المتهالكة، وقيام بأعمال طلاء الأرصفة بالمدخل الشرقي الممتد من منطقة سيدي خليفة مروراً بمناطق بودزيرة والكويفية وحي السلام  .

وتأتي هذه الحملة استعداداً لاحتفالات ببلدية بنغازي بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة والحرب على التنظيمات الإرهابية، التي خاضتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها بقيادة سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر . (وال – بنغازي ) ب خ / س ع/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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