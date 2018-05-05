البرغثي: الانتخابات هي الحل للقضاء على الإرهاب

رأى وزير الدفاع بحكومة الوفاق المهدي البرغثي، السبت، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد هو بداية الطريق لإعادة وحدة البلاد والقضاء على خطر الإرهاب.

وأكد البرغثي في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن تنظيم الدولة استغل غياب الدولة والجيش في الجنوب؛ ليجد لنفسه أرضاً خصبة في الصحراء الليبية، مشيرا إلى أن استمرار البلاد بدون إنجاز الدستور والدخول في العملية الانتخابية مآله مزيد من الإرهاب والمعاناة، والتدخلات الخارجية.

وعن الأمن في طرابلس أوضح البرغثي أن طرابلس أفضل من مناطق أخرى من الناحية الأمنية، موضحا أن خلافه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في طريقه إلى التسوية.