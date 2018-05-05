تواصل الاستعدادات لانطلاق المؤتمر الأول لشباب ليبيا

انطلقت صالة راما للمناسبات الاجتماعية بباب بن غشير بطرابلس، اليوم السبت، ورشة عمل تحضيرية لانعقاد المؤتمر الأول لشباب ليبيا. وشارك في الورشة مختلف شباب ليبيا، وممثلي الهيئة العامة للثقافة، ويهدف هذا المؤتمر لإنشاء قاعدة شبابية ذو كفاءات عالية للتطوير وإحداث تغيير إيجابي وتولى المسؤولية الإدارية والاجتماعية والسياسية، فيما تهدف رسالة هذه الورشة إلى أن تكون ليبيا موحدة وتحت مسمى واحد وبناء دولة القانون وفض النزعات المسلحة والصراعات السياسية والحزبية والايدولوجية والخروج بدولة مدنية بعيدة عن الانقسامات السياسية أو جهات حزبية متطرفة.

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