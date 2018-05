تعليم المرج ينظم يوم ترفيهي لطلاب المؤسسات العامة و الخاصة

المتوسط:

تحت شعار “ليكن النجاح حليفنا” ، نظمت وحدة الناشط المدرسي بقطاع التربية والتعليم المرج، يوماً ترفيهياً مفتوحاً لطلاب المؤسسات العامة والخاصة.

وشارك النشاط الذي أقيم “15” مؤسسة عامة وخاصة على أرضية ملعب المروج، إلى تهيئة الطلاب قبيل دخولهم للامتحانات نهاية العام الحالي والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل.

وتضمن النشاط إقامة ألعاب ترفيهية، ومسابقات في الرسم والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى إقامة معارض تراثية ومقتنيات شعبية ستستمر في أعمالها خلال فترة الإجازة، وذلك لاستهداف الأطفال وصقل مواهبهم عبر الفريق الفني المُشكل من قبل الوحدة.

وأشارت العلام، إلى أن هذا النشاط أقيم برعاية وإشراف من قبل فريق صناع الحياة الفني التابع لوحدة الفنون التشكيلية بمكتب النشاط المدرسي لقطاع التربية والتعليم

