المريمي: الدعوة للانتخابات الرئاسية حق أصيل لمجلس النواب

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي اليوم حق المجلس الأصيل في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية، حسبما أفادت به وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف المريمي، أن الشعب الليبي هو الذي يحدد من سينتخبه، وأن رئيس مجلس النواب رأى أن الوقت يضيع في الاجتماعات والمفاوضات دون أي نتيجة، وأنه من الأولى انتخاب رئيس للبلاد يقوم باختيار رئيس الحكومة الذي يقوم بدوره باختيار الوزراء، مؤكدا أن انتخاب الرئيس سيسهم في حل الكثير من القضايا العالقة، وسيحدث نقلة على كافة المستويات للأمام،

ونوه المستشار الإعلامي إلى أن المستشار عقيلة صالح يتصرف وفقا للدستور وحق مجلس النواب في الدعوة للانتخابات الرئاسية، خاصة مع تزايد معاناة الشعب الليبي حسبما جاء في الوكالة.

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