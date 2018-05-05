البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع متحف “شهداء سحاب” في طلميثة

طلميثة 05 مايو 2018 (وال)- باشرت مصلحة الآثار الليبية في الحكومة الليبية المؤقتة، في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع متحف شهداء سحاب ببلدية طلميثة .

وبحسب المكتب الإعلامي بمصلحة الآثار الليبية، فقد بدأت أعمال المرحلة الأولى الأسبوع الماضي والتي شملت وضع أساسات المبنى والهيكل الخرساني .

هذا وسيكون المتحف الجديد مصمماً بطراز حديث ومتكامل، وسيتم إنشائه في الجهة الأمامية للمبنى القديم، ويحتوي المبنى على معمل ترميم، ومنظومة لإطفاء الحريق، ومنظومة أخرى للمراقبة عبر الكاميرات تحيط به بالكامل من الداخل والخارج، وذلك لزيادة مستوى الأمان .

يُشار إلى أن اسم المتحف يُعتبر تخليداً لذكرى شهداء الطائرة العمودية “سحاب mi35″، التي تحطمت في 10 فبراير عام 2017 م غرب حقل المبروك النفطي، خلال غارات جوية ضد مليشيا دفاع بنغازي الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، وأسفر عن استشهاد العميد طيار مؤمن الدرسي، ورفيقيه الطيار المبروك الجبالي الدرسي، وفني جوي إبراهيم بدر الدرسي . (وال – طلميثة) ر ع / س ع/ ر ت

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