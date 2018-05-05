رئيس لجنة عودة النازحين في زيارة لمنطقة الجعافرة

أجرى رئيس لجنة عودة النازحين والمهجرين التابعة للمجلس الرئاسي، محمد جبران، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى منطقة قطيس في بئر عجاج وخيار بمنطقة الجعافرة. وأوضحت اللجنة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الزيارة جاءت للوقوف على الإشكاليات والاحتياجات الملحة للمنطقة و بيوتها ومزارعها المتضررة التي تم حصرها ورصدها نتيجة إلى الاشتباكات والنزاعات المسلحة السابقة التي سوف تقدم إلى صندوق جبر الضرر، مشيرة إلى أن هناك عدد من العائلات والسكان النازحين والمهجرين عادوا إلى مناطقهم.

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