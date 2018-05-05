الإرهابي الذي نعى وسام بن حميد؟

في تزاوج معلن بين القاعدة و”مجالس الشورى” نعى “عمر رفاعي سرور” المفتي الشرعي المصري لمجلس شورى ثوار درنة القيادي العسكري في مجلس شورى ثوار بنغازي “وسام بن حميد” بعد أن أعلن أهله مقتله قبل قرابة عام، ويعرف عن “سرور” انتماءه لتنظيم القاعدة.

ونعت العديد من الشخصيات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي “وسام بن حميد”، والذي حارب إلى جانب داعش ضد الجيش الوطني لسنوات في بنغازي، قبل أن يلقى حتفه في ديسمبر 2016.

ويتواجد “سرور” في درنة منذ عام 2013، بعد أن فر من مصر بسبب آراءه المتطرفة، ودعمه لحركة “حازمون” ومرشحها للرئاسة في 2012 حازم صلاح أبو إسماعيل.

ويكنى عمر رفاعي بـ”أبي عبدالله” وهو ابن “رفاعي سرور جمعة” أحد مؤسسي السلفية الجهادية في مصر وواحد من منظري أفكار “سيد قطب” في جماعة الإخوان المسلمين المصرية.

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