اجتماع في طرابلس للاطلاع على المشاكل الصحية داخل مراكز إيواء المهاجرين

شدد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر اليوم على ضرورة الإسراع في تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمهاجرين غير القانونيين داخل مراكز الإيواء.

تصريح رئيس الجهاز جاء خلال اجتماع موسع عقد بديوان وزارة الصحة في طرابلس ضم وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، ومندوبين عن خفر السواحل، ومركز الأمراض السارية، ومنظمة الصحة العالمية.

واستعرض بشر على المجتمعين المشاكل الصحية التي يعاني منها الجهاز داخل مراكز الإيواء، وكذلك الأمراض المعدية والأوبئة التي يحملها المهاجرون، وبحث سبل علاجها والوقاية منها.

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