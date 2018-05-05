بالصور| العميد الأبعج يتفقد سير العمل بمنطقة الكفرة العسكرية

ليبيا – قام آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الأبعع أمس الجمعة بزيارة ميدانية لـ”الكتيبة 129 مشاة” المتمركزة بحقل الشعلة لتفقد أوضاعها.

وكان في استقبال الأبعج بحسب المكتب الإعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية آمر الكتيبة النقيب السنوسي رمضان كما قام العميد بزيارة ميدانية أخرى لموقع “الكتيبة 131” حرس المنشات بأمرة ملازم أول محمد بركه.

العميد الأبعج وقف على سبل سير العمل و تنفيذ توجيهات القيادة العامة و تأمين طريق الكفرة جالو بالإضافة لزيارته موقع شركة الخليج العربي في منطقة السرير ومشروع السرير الشمالي وحقل الشعلة.

المرصد – متابعات

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