معزب لـ “سبوتنيك”: المفاوضات بين ” الأعلى للدولة” و ” النواب” توقفت

أكد محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ” إن المفاوضات مع مجلس النواب الليبي توقفت”.

وأكمل معزب، خلال تصريحات خاصة لــ” سبوتنيك”، ” إن المفاوضات قد تتجمد في حال إقدام المجلس على سيناريو انتخاب رئيس مؤقت قبل اتمام بنود الاتفاق السياسي”.

وأضاف معزب،” أن اللقاء الأخير الذي جمع بين خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب، اتفقا خلاله على تشكيل لجان مشتركة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وذلك من أجل البدء في وضع الآليات اللازمة للمراحل المتتالية التي نص عليها الاتفاق السياسي، والتي كانت ستنتهي بالانتخابات الرئاسية، بعد تمهيد الطريق لها لتكون المرحلة الأخيرة بعد توحيد المؤسسات وتشكيل حكومة ومجلس رئاسي موقت، إلا أن صالح تراجع عن الاتفاق بعدما عاد إلى ليبيا، وقال إن اللقاء لم يكن رسميا”.

وأوضح معزب، ” أن التراجع عن الاتفاق السياسي يعني نسفا لكل البنود التي جاءت به”، وأكمل معزب، ” إن مجلس الدولة لم يتخذ أي موقف بعد، وأنه متمسك بالاتفاق السياسي الذي يختلف كليا عن طرح فكرة انتخاب رئيس مؤقت أم لا”.

