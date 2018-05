“المهدي البرغثي” يطالب بالدفع نحو إجراء الانتخابات قبل نهاية 2018

المتوسط :

طالب وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي، اليوم السبت، الأطراف الليبية كافة بالدفع نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد قبل نهاية العام الجاري، معتبرا بأن الانتخابات هو بدابة الطريق نحو مكافحة الإرهاب.

وأشار البرغثي،خلال تصريحات صحافية، إلى أن استمرار البلاد بدون إنجاز الدستور والدخول في العملية الانتخابية مآله مزيد من الإرهاب والمعاناة، والتدخلات الخارجية.

وأوضح البرغثي أن الأوضاع الأمنية في طرابلس جيدة مقارنة بغيرها من المدن، موضحا أن خلافه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في طريقه إلى التسوية.

