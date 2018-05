المريمي: مجلس النواب له حق أصيل في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية

المتوسط:

أكد فتحي المريمي، المتحدث الإعلامي باسم رئيس مجلس النواب الليبي، “إن مجلس النواب له حق أصيل في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية، وأن الشعب الليبي هو الذي يحدد من سينتخبه”.

وأكمل المريمي، خلال تصريحات لـ “سبوتنيك” الروسية، ” أن رئيس مجلس النواب رأى أن الوقت يضيع في الاجتماعات واللقاءات والمفاوضات دون أي نتيجة، وأنه من الأولى انتخاب رئيس للبلاد يقوم باختيار رئيس الحكومة الذي يقوم بدوره باختيار الوزراء”.

وأضاف المريمي، إن “المستشار عقيلة صالح لم يعلق المفاوضات مع أي جانب، إلا أنه يتصرف وفقا للدستور وحق مجلس النواب في الدعوة للانتخابات الرئاسية، خاصة أن معاناة الشعب تزداد يوما بعد يوم دون إحراز أي خطوة إيجابية لصالح ليبيا والمواطن”، مضيفا إن “انتخاب الرئيس سيسهم في حل الكثير من القضايا العالقة، وسيحدث نقلة على كافة المستويات للأمام، بدلا من إضاعة الوقت في اجتماعات لم تثمر عن أي جديد”.

