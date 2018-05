المتوسط:

أكد المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبرة، “إن عمليات الحسم ستنتهي في درنة قريبا بقيادة المشير خليفة حفتر”.

وأكمل صبرة، خلال تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “أنه تم إعطاء الأوامر لغرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة وتم توفير جميع الإمكانيات من أسلحة وذخائر وكتائب لغرفة العمليات”.

وأضاف صبرة، “أن الجيش الليبي تعهد بحماية المدنيين”.

