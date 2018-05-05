صوان : المشري لا يمثل إلا حزبنا وأي عملية عسكرية فى درنة تعني حرب ضد الاطفال والنساء

اعتبر رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين محمد صوان، أن مجرد التفكير في خوض عمليات عسكرية ضد مدينة درنة هو قرار متعمد بقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وحذر صوان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نقلتها عنها شبكة الرائد الاعلامية المقربة للحزب، من تداعيات الدخول إلى درنة، موضحا أن هناك صعوبة وخصوصية للمدينة؛ نظرا لوجود كثافة سكنية فيها.

وأكد صوان أن المواجهة في هذه العملية ستكون مع المدنيين، لا مع المسلحين، منوًها أن حربا كهذه ستُسجل، كجريمة دوليا ضد الإنسانية وذلك على حد تعبيره.

وفي سياق آخر استنكر رئيس حزب العدالة والبناء الحديث عن تورط قيادات في طرابلس في تسهيل انتقال وتسليح عناصر إرهابية تعمل ضد الدولة المصرية، معتبرا أن هذا جزء من حملة للتشكيك في استقرار الوضع الأمني بالعاصمة، وإيجاد ذريعة للتدخل في الشأن الليبي.

كما انتقد صوان بشدة الاتهامات التي لاحقت رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، وهو عضو بالحزب، بأنه يسعى لتحقيق أهداف الإخوان على حساب البلاد.

وأضاف صوان قائلا :” المشري لا يمثل أي جهة إلا حزبنا، وهو كما قلنا حزب سياسي صرف مستقل تماما عن أي جماعة سياسية أو دينية، لكنه (المشري) الآن أصبح يمثل مؤسسة سيادية، وهو ملتزم بلوائحها في اتخاذ القرارات والمواقف”.

وتأتي تصريحات صوان عقب اشتباكات مباشرة وقعت منتصف ليل الاثنين الماضي بالأسلحة الخفيفة بين مفرزة تابعة للجيش وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة التابع لما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة والذي يعد أحد أبرز الكيانات المكونة للمجلس .

وبحسب ما افادت مصادر متطابقة من المنطقة صحيفة المرصد فقد جرى الاشتباك بمنطقة وادي عرقوب الضبع وهي منطقة جبلية تقع غربي مدينة درنة .

واضافت المصادر بأن الاشتباك اندلع من مسافة قريبة عندما حاولت مجموعة من تنظيم أنصار الشريعة التقدم بإتجاه نقطة تابعة للجيش مكلفة بمراقبة الوادي وذلك فيما يبدوا انها كانت محاولة فاشلة لتنفيذ عملية انغماسية بالنقطة .

واحتدم الإشتباك بين قوة الجيش مع عناصر تنظيم انصار الشريعة الارهابي عند رصد القوة للعناصر الارهابية الراجلة فيما أكدت المصادر وقوع اصابات فى صفوف مجموعة الانصار لوجود آثار دماء فى المكان عقب انتهاء الاشتباك .

ولم تسجل فى هذه الاشتباكات أي إصابات سواء جرحى او قتلى فى صفوف قوات الجيش التي عادت للتمركز فى نقطتها فيما قامت اخرى بتمشيط المكان وقد تجددت الاشتباكات بشكل ماقطع طيلة الايام التي تلت هذا الاشتباك .

المرصد – متابعات

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