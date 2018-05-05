التواتي: مشروع الدستور يضمن كافة الحقوق للمواطنين

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خالد التواتي، أن الهيئة التأسيسية للدستور، قامت بصياغة مشروع دستور عصري كفيل بتأسيس دولة قوية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد اختصاصات كل سلطة مع الأخذ بمبدأ التوازن في الرقابة بينها.

وقال التواتي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن المشروع يضمن كافة الحقوق والحريات وأحال إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها ليبيا على اعتبارها قانوناً أساسيا يأتي في مرتبة أعلى من القانون العادي وأدنى من الدستور، كما أن الحقوق المتعلقة بالمناطقة والمدن كفلها مشروع الدستور من خلال الحكم المحلي الذي يقوم على اللامركزية الموسعة وفقاً لمبدأ التفريع والتدبير الحر في إطار وحدة الدولة”.

وأضاف التواتي، أن المشروع نص على العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان والاستغلال الرشيد للثروة بما يضمن توزيعاً مناسباً للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات بين المدن والقرى بما يكفل خلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار الأمر الذي يضمن خلق فرص عمل وتنمية المناطق الأقل نمواً، مؤكدا بأن كل هذا متوقف على توعية الشعب ومن ثم تمكينه من الاستفتاء على المشروع.

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