المتوسط :

اجتمع وزير الداخلية عبد السلام عاشور، اليوم السبت، مع عدد من المسؤولين بالأجهزة الأمنية و العسكرية لوضع خطة أمنية محكمة موحدة بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية تهدف إلي بسط الأمن وفرضه في ربوع مدينة طرابلس وضواحيها ، و التأكيد على اعتمادها والسعي قدما لتحقيق الأمن والأمان بالعاصمة طرابلس

ويأتى الاجتماع الذي حضره كل من وزير الداخلية المفوض ورئيس الأركان العامة وأمر الحرس الرئاسي ورئيس المخابرات العامة ورئيس المباحث الجنائية وأمر المنطقة العسكرية طرابلس وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية،-يأتى- على هامش تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للإنتخابات بالعاصمة طرابلس،صباح الأربعاء الماضي.

The post داخلية الوفاق تبحث خطة أمنية مشتركة لبسط الأمن في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية