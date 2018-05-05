بني وليد تحتضن اليوم لقاء الصلح بين ابناء قبيلة السكبة

نجحت جهود المصالحة اليوم السبت بمنطقة اشميخ ببني وليد الى تحقيق الصلح والوفاق بين ابناء قبيلة السكبة وذلك بلقاء الطرفين بعد شقاق دام 35 عاما . وقد تحققت جهود المصالحة بين ابناء القبيلة واستمرت لعدة اشهر بفضل جهود الخيرين من ابناء القبيلة وعدد من المدن المجاورة لبني وليد.

وشارك في هذه المصالحة عده وفود من ترهونه ونسمه ومزدة والقره بولي وسرت بالإضافة الى رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر ورئيسي المجلسين المحليين بني وليد ومزده . هذا وحضر الاحتفالية التي اقيمت اليوم لاتمام المصالحة بين ابناء القبيلة جمع غفير من ابناء المدينة وضيوف من المدن والقبائل الاخرى التي كان لها دور في انجاح عملية المصالحة.

وكانت مدينة ترهونه احتضنت الجمعة لقاء جمع قبيلتين من بني وليد ورثت إرثا لمدة 100 عام مضى هما قبيلتا ” القطانشة والسبائع ” القاطنتان بوادى زمزم وابونجيم ببني وليد . يذكر ان مدينة بني وليد قبل أسبوعين نجحت في مصالحة عدة قبائل من قبيلة ورفلة للانطلاق الى دعم جهود المصالحة الوطنية بين قبائل ليبيا عامة.

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