المتوسط:

أكد النائب أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب، ” إنه تم التواصل بين القيادتين الروسية والليبية، في ظل حاجة الجيش الليبي المتواجد في برقة شرق ليبيا، لنوع من الدعم لأنه لا يزال محاصرا من قبل المجتمع الدولي”.

وأضاف بعيرة، خلال تصريحات لــ ” سبوتنيك” الروسية، ” إن الجيش الليبي يحتاج التزود بالسلاح والدعم المادي واللوجيستي”.

وأوضح بعيرة، ” أن الجيش الليبي يرى في روسيا منفذا لذلك، وبالتالي يحاول الطرفان إيجاد وسيلة للتعاون فيما بينهم، لا تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة”.

The post بعيرة: الجيش الليبي يتعاون مع روسيا بشكل لا يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية