المتوسط :

التقى رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، مفوض عام مفوضية طرابلس للكشافة والمرشدات انور الزليطني، برفقة كل من مفوض حلقة الجوالة علي غولة، ورئيس لجنة الإستثمار بالمفوضية انور الرقيعي.

من جانبه رحب صنع الله، بإمكانية تبني مشروعات وانشطة كشفية في المستقبل تخدم منتسبي الحركة الكشفية وتساهم في تطويرها وتنميتها،مثمنا الجهود المبذولة للحركة الكشفية في اعداد وفرز شخصيات قيادية ساهمت في بناء العديد من مؤسسات الدولة.

هذا وثمن مفوض عام مفوضية طرابلس للكشافة، تقدير وامتنان منتسبي المفوضية على ما قدمته المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها من دعم مادي وتسخير الامكانيات المتاحة لديها في سبيل تنفيذ انشطتها الكشفية السنوية، وتهنئته بحصوله على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2017 .

وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، فقد شهد الاجتماع تكريم “صنع الله” وإعطاءه درع تذكاري وشهادة تقدير وشارة الحركة الكشفية تعبيراً منهم على تقديرهم على كل أوجه الدعم المقدّم للحركة الكشفية متمثلا في شخصه وللمؤسسة الوطنية للنفط وكافة العاملين بها وعلى المجهودات المضنية التي يقومون بها في سبيل النهوض بقطاع النفط في ليبيا.

The post مفوض طرابلس للكشافة يهنيء “صنع الله” للفوز بجائزة أفضل مدير تنفيذي لعام 2017 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية