تواصل إدارة المتابعة وضمان الجودة بديوان بلدية بنغازي أعمال النظافة المكثفة والتي تستهدف إزالة جميع المخلفات وأكوام الأتربة وهياكل السيارات المتهالكة وطلاء الأرصفة.

وتستمر أعمال النظافة المكثفة في المدخل الشرقي الممتد من منطقة سيدي خليفة مرورا بمناطق بودزيرة و الكويفية وحي السلام (جزيرة الطيارة)، وتستهدف الحملة تنظيف المخلفات التي خلفتها معارك الكرامة.

