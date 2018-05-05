على هامش زيارته لتركيا.. وزير التعليم يلتقي بمسئولين من مؤسسة الأتراك والأقارب في المهجر

عين ليبيا

التقى وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل”، الخميس، بعدد من مسئولي مؤسسة الأتراك والأقارب في المهجر.

وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة، والذي حضره سفير ليبيا لدى تركيا “عبد الرزاق مختار” ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني “عادل الزنداح” ومدير إدارة الملحقات وشؤون الموفدين بالوزارة “محمد العتوق” ومدير مكتب شؤون الوزارة “محمود الحتويش” ومدير مكتب التعاون الدولي ” سلطان عبد النبي”، والملحق الأكاديمي “عبد اللطيف كشلاف”، على تخصيص منح دراسية إضافية في إطار اتفاق ثنائي يبرم بين البلدين وذلك طبقا لمقترح وزارة التعليم الليبية المقدم في هذا الشأن، بعد مراجعته و اعتماده من الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وأبدى الوزير استعداد وزارته لاستقبال الطلبة الأتراك في عديد من التخصصات الدينية والإنسانية، بالإضافة إلى تمكين الجانب التركي من تدريس اللغة التركية في الجامعات الليبية، فضلا عن استضافة طلبة أتراك لتعلم اللغة العربية في ليبيا

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