سيالة يلتقى بنظيره الكوسوفي في بنغلاديش

المتوسط :

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، اليوم السبت، بنظيره الكوسوفي والنائب الاول لرئيس الوزراء في كوسوفو “بهجت باكولي” بعاصمة بنغلاديش داكا.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 5 و6 مايو الشهر الجاري تحت شعار «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتضامن والتنمية».

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، بأن الجانبان بحثا سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل التواصل و التشاور بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

