بلاد الساموراي تنعم بالسلام .. 3 حالات قتل فقط باليابان العام الماضي

العنوان -طوكيو

أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية أنه في عام 2017 كان هناك 22 جريمة إطلاق نار فقط في جميع أنحاء اليابان،وتُعرَّف هذه الحوادث بأنها حالات يتسبب فيها أشخاص يحملون أسلحة نارية في وفاة وجرح،أو خسائر في الممتلكات، ولكنها تسثني الحوادث الخطأ والانتحار وكان أعضاء منظمات الجريمة المنظمة هم الجناة في 13 من هذه الجرائم حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 5 أشخاص بجروح جراء تلك الحوادث.

ووفقا لسجلات العنف باستخدام الأسلحة النارية، وهي مجموعة استقصاء مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بجمع معلومات عن العنف باستخدام الأسلحة النارية، فقد كان هناك 15612 وفاة مرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 وهذا يعني أن 42 شخصا في المتوسط قد قتلوا يوميا نتيجة للعنف لاستخدام الأسلحة النارية وهو عدد أقل بقليل عن 44 حالة وفاة مرتبطة باستخدام الأسلحة النارية في اليابان على مدى السنوات الثماني الماضية.

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