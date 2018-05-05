العدالة والبناء : الكبير يصرف أموال على إعلاميين أبواق لتشويهنا

ليبيا – شنَّ رئيس دائرة الإعلام بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عبدالسلام جويد هجوماً لاذعًا على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير .

وبحسب مانقل عنه موقع عين ليبيا المقرب من الجماعة ، اتهم جويد الكبير بصرف أموال على إعلاميين وصفهم بالأبواق، لتشويه حزب العدالة والبناء بسبب قيام الحزب في الآونة الاخيرة بالدفع في اتجاه توحيد المؤسسة المصرفية على حد قوله.

وأضاف جويد أن الحزب لن يتردد في اتخاذ أي خطوة من شانها إنهاء طوابير العار ومعاناة الليبيين أمام المصارف لكنه لم يشر إلى الكيفية لإنهاء الأزمة.

وقال الموقع ان تصريحات جويد رئيس دائرة الاعلام بحزب العدالة جاءت عقب هجوم إعلامي شنه المستشار الإعلامي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي محمد بعيو .

وكان بعيو قد اتهم حزب العدالة و البناء بمحاولة تقسيم ليبيا والسيطرة على مؤسسات الدولة في طرابلس حاله حال جماعة الاخوان المسلمين .

المرصد – متابعات

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