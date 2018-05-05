نقابة المهن الطبية المساعدة ببنغازي تحتفل باليوم العالمي للقبالة

بنغازي 05 مايو 2018 (وال)- احتفلت نقابة المهن الطبية المساعدة ببنغازي اليوم السبت، باليوم العالمي للقبالة تحت شعار “القابلات القلب النابض للولادة الآمنة” .

هذا وتخللت الاحتفالية التي أقيمت صباح اليوم بقاعة مركز بنغازي الطبي، تقديم العديد من الفقرات والتكريم للقابلة المثالية من العناصر الليبية والأجنبية، إلى جانب تكريم القابلات بأقسام النساء والولادة .

وقال رئيس نقابة المهن الطبية المساعدة الأستاذ صلاح المقصبي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن “العالم يحتفل في الخامس من مايو من كل عام باليوم العالمي للقابلات، وذلك لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تقوم به القابلة، فهي جزء لا يتجزأ من العمل الصحي، وعنصر مهم في الرعاية الصحية، فهي تعتمد صحة وحياة الكثير من النساء والأطفال حديثي الولادة على الرعاية المقدمة من قبل القابلات” .

وأضاف المقصبي أن ” القابلة لم تُعد تلك المرأة التي نشاهدها في مسلسلاتنا العربية؛ التي تساعد المرأة على وضع حملها معتمده على خبرتها فقط، بل هي إنسانة درست وتعلمت وتخصصت في المجال، ومارست عملها بمهارة وكفاءة ولها صلاحيات قانونية” .

من جهتها، قالت رئيسة هيأة التمريض عائشة الرملي إنه “في هذا اليوم أود أن أطالب بفتح معاهد متوسطة وعليا، وكذلك كليات لتخريج أفواج من القابلات ومساعدات القابلات، لسد النقص في هذه الشريحة، فالعدد حالياً في قسم الولادة لا يكفي بنغازي والمناطق المحيطة بها” .

وتقدمت الرملي التهاني لجميع القابلات، ومتمنية لهن المزيد من العطاء كما تعود منهن . (وال – بنغازي) ر ع / س ع/ ر ت

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