بنغازي.. أول خطوة لإعادة الإعمار

انطلق، السبت، المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة أعمار مدينة بنغازي، والذي سيستمر لـ6 أيام، بهدف وضع رؤية علمية لإعادة إعمار المدينة.

وحضر حفل الافتتاح أعضاء بمجلس النواب ووزراء ورؤساء هيئات، بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية والإدارية بالحكومة المؤقتة، وعميد بلدية بنغازي، وعدد من المسؤولين والأكاديميين ورجال الإعمال ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين.

ويطمح المؤتمر للاستفادة من الخبراء والمختصين في مجالات الإعمار والتنمية المستدامة لوضع تصور حول إعادة إعمار بنغازي، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والقطاعات بالدولة ورجال الإعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين.

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