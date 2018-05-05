بنغازي تحتفل بالأسبوع العربي الموحد لـ«المرور»

عين ليبيا

أقيم اليوم الجمعة في مدينة بنغازي احتفال بيوم المرور، وهو يوم ضمن أسبوع العربي الموحد للمرور الذي يقام هذه الأيام في المدينة تحت شعار( حياتك آمنة).

وقدمت خلال الاحتفال عدة عروض عسكرية ومدينة شاركت فيه دوريات المرور وشرطة المرور بعروض مسيرة ، ولم يغب عن الاحتفال الطابع المدني فسجلت المنظمات المدنية مشاركة في الاحتفال، حيث قدمت حركة الكشافة والمرشدات عرضاً صور كيفية ترسيخ احترام القانون ورجل المرور.

وشهد الاحتفال حضور عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي ومدير مديرية أمن بنغازي العقيد رافع البسيكري ومدير الإدارة العامة لمرور العقيد سالم ماضي ومدير المرور والتراخيص بنغازي العقيد حسن الشلماني والعديد من الشخصيات الأمنية والعسكرية.

من جهتهم طالب رجال المرور المواطنين باحترامهم واتباع الإشارات المرورية واستعمال حزام الآمان، محذرينهم من اختراق الإشارة الضوئية و السرعة الفائقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا