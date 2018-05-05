الكهرباء: نخلي مسؤوليتنا من أي تذبذب قد يحدث بالمنطقة الجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، إخلاء مسؤوليتها عن حدوث أي تذبذب في أداء الشبكة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية؛ بسبب استمرار سطو أحد المواطنين على مواد كهربائية.

وذكرت الشركة، في بيان على صفحتها الرسمية بأن المواطن، عبدالحميد أبوخريص، لايزال يحتفظ بثلاث سيارات محملة بكميات من المواد الكهربائية خاصة بالمنطقة الجنوبية أمام منزله بمنطقة الشويرف، كانت ستستخدم لمعالجة ضعف الجهد والاختناقات.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت منتصف الشهر المنصرم أن أحد المواطنين بمنطقة الشويرف عبدالحميد أبوخريص قد سطا على شحنة مواد كهربائية في طريقها إلى الجنوب.

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