جامعة بنغازي تستعد للمشاركة في احتفالات ذكرى ثورة الكرامة

بنغازي 05 مايو 2018 (وال)- عقد وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية في جامعة بنغازي صباح اليوم السبت، اجتماعاً ضم مديري الإدارات والمراكز والشؤون الإدارية والمالية بالكليات وفروعها، بخصوص مشاركة الجامعة في احتفالات ثورة الكرامة في ذكراها الثالثة .

وناقش عبد الحميد الجملي خلال الاجتماع آلية وضع الترتيبات والتجهيزات، لمشاركة جامعة بنغازي في الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة .

وقال وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية إنه سيكون هذا الأسبوع دوام عادي في جميع الإدارات والكليات .

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية أن أماكن تجمع العاملين بالجامعة وفروعها، ستكون يوم الأثنين السابع من شهر مايو الجاري، بكلية العلوم في المدينة الجامعية، ومجمع ومقر كليات : الآداب، الاقتصاد، الإعلام، ومجمع الكليات الطبية على تمام الساعة العاشرة صباحاً، والتوجه إلى مكان الحفل عبر وسائل النقل الخاصة بالجامعة .

وأكد وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية على ضرورة الحضور لإظهار الجامعة بصورة رائعة في هذا العرس الوطني . (وال – بنغازي ) ر ع / س ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال