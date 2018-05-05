الوطنية للنفط وشركة الواحة تستعرضان نشاط الشركة لعام 2018

ليبيا – أقيم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط ، السبت اجتماعها الفني الأول مع شركة الواحة للنفط لإستعراض ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تحقيق الشركة لأهدافها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

‎وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية تلقت المرصد نسخة منه ، فقد استعرض الاجتماع نشاط الشركة لعام 2018 فيما يخص نشاط الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وسير تنفيذ هذه النشاطات والميزانيات الرأسمالية المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة في هذا العام.

وناقش المجتمعون ما يخص المشاريع الصغرى والكبرى وخطط الشركة لوضع الحقول الاستراتيجية على الإنتاج والتي من أهمها حقول شمال جالو والفارغ و “م ن 98” وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه اضافة الى استعراض الجهود التي بذلت لصيانة المعدات السطحية وانابيب نقل النفط المتضررة.

الجانبين بحثا و ناقشا أداء الحقول و احتياطاتها النفطية و التطرق إلى الميزانيات الرأسمالية المقترحة للشركة في عام 2018.

وشارك في الاجتماع عن الوطنية للنفط كلاً من مدير ادارة تطوير الاحتياطي نورالدين شقمان و مدير إدارة الصيانة والمشاريع صالح البصير و مدير إدارة الإنتاج انور عقيل مدير إدارة الإنتاج وعدد من المختصين بالمؤسسة و ممثلي الشريك الأجنبي بليبيا وممثلين عن الشركة الوطنية للحفر معهد النفط الليبي وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية.

فيما حضر عن شركة الواحة مدراء الإدارات الفنية و المالية و الصحة و السلامة و البيئة و عدد من المختصين بالشركة وفقاً لنص ذات البيان .

المرصد – متابعات

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