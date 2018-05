“دغيم” يرفع دعوى قضائية ضد ” الحاسي”

المتوسط:

انتقد عضو مجلس النواب زياد دغيم، دعوات إحالة من ذكرهم القنصل السابق عادل الحاسي من شخصيات إلى النائب العام.

وأضاف دغيم، خلال تصريحات صحفية لـ “المتوسط”، ” هل يوجد نائب عام بمناطق الشرعية ام يقصدون النائب العام المختطف بمدينة المليشيات”.

وأكمل دغيم، ” أنه رفع دعوى قضائية ضد الحاسي والقناة سيثبت القضاء الشرعي ببرقة صحة افتراءاته او قيامهم بالتشهير”.

وأوضح دغيم، ” أما خصوص اجراءات الوالد فهي اجراءات صحيحة وكاملة ويسأل عليها فقط من اصدرها من مسؤولين ولا علاقة لنا بها وفق القانون كما القضاء والرقابة الادارية هي من انصفته”.

واضاف دغيم، ” أنه يتأسف لصدور مطالبات من نواب جلهم من اقليم طرابلس ومن يدور بفلكهم في عملية تصفية الحسابات السياسية من نواب اقليم طرابلس تجاه قيادات برقة مما يؤكد ان طبيعة الصراع بليبيا جهوي”.

وأكد دغيم، “ان رفع الحصانة عن النائب تحتاج الي تقدير رئيس مجلس النواب بجدية الطلب وفق القانون الجنائي وموافقة 120 نائب وفق الاعلان الدستوري، فكفي تلاعب بالناس وتسجيل بطولات وهمية”.

