“تشكيل حكومة وحدة وطنية” من أبرز توصيات الملتقى الوطني في ترهونة

المتوسط:

اختتم الملتقى الوطني الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وينظمه مركز الحوار الإنساني في مدينة ترهونة، اليوم السبت، فاعليته حيث تناول المجتمعون بحث للأوضاع التي تمر بها البلاد.

ولخص الملتقي بعدد من التوصيات لعل أبرزها تشكيل حكومة وطنية واحدة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتفعيل قانون العفو العام ، والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة، وعودة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج.

