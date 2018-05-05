حراك تفويض المشير خليفة حفتر ينظم أمسية شعرية بمناسبة عودة المشير لأرض الوطن

الجبل الأخضر 05 مايو 2018 (وال)- نظمت اللجنة العليا لحراك تفويض المشير خليفة حفتر لتولي رئاسة البلاد مساء الجمعة، أمسية شعرية للشعر الشعبي .

هذا وقد أقيمت الأمسية الشعرية للشعر الشعبي مساء الجمعة في منطقة الجبل الأخضر، بمناسبة عودة سيادة المشير إلى أرض الوطن، واحتفالاً بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة، بمشاركة عدد من الشعراء الشعبيين بمنطقة الجبل الأخضر .

ومن بين الحاضرين للأمسية الشعرية؛ رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية المؤقتة السيد جمعة الفاخري، بدعوة من رئيس اللجنة العليا لحراك التفويض الشعبي الأستاذ علي التريكي، وعدد من مديري الإدارات بديوان الهيأة ومدير مكتب رئيس الهيأة .(وال – الجبل الأخضر) ب خ / س ع/ ر ت

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