جامعة بنغازي تستعد للمشاركة في احتفالات الذكرى الثالثة لثورة الكرامة

اجتمع وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية في جامعة بنغازي مع مديري الإدارات والمراكز والشؤون الإدارية والمالية بالكليات وفروعها، لمناقشة سبل مشاركة الجامعة في احتفالات ثورة الكرامة في ذكراها الثالثة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية وضع الترتيبات والتجهيزات، لمشاركة جامعة بنغازي في الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الكرامة.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والمالية أن أماكن تجمع العاملين بالجامعة وفروعها، ستكون يوم الاثنين السابع من شهر مايو الجاري، بكلية العلوم في المدينة الجامعية، ومجمع ومقر كليات: الآداب، الاقتصاد، الإعلام، ومجمع الكليات الطبية على تمام الساعة العاشرة صباحاً، والتوجه إلى مكان الحفل عبر وسائل النقل الخاصة بالجامعة.

