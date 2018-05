قتيلين و ثلاثة جرحى في تجدد للاشتباكات بسبها

قتل شخصان فيما أصيب ثلاثة أخرون في تجدد للاشتباكات الدائرة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان بمدينة سبها.

وأفاد المتحدّث باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي ، اليوم السبت، إن من بين القتلى امرأة أصيبت جراء وقوع قذيفة هاون على منزلها، في حين أن الجرحى كانوا من العسكريين، واصفا تلك الاشتباكات بالأعنف منذ فبراير الماضي، بحسب وصفه

وفي سياق متصل،أوضح مصدر محلى بتعرض قسم إيواء المرضى بمركز سبها الطبي لقصف عشوائي، وسقوط 3 قذائف دبابات عليه، مشيرا بأن القذائف العشوائية استهدفت المركز منذ أمس الجمعة دون توقف

من جانبه طالب الوافي، المواطنين باستخدام الباب الخلفي للمركز وذلك بعد استهداف مواطن أمام باب المركز الرئيسي أثناء دخوله.

